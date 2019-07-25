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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Детский ансамбль из Донецка примет участие в "Спасской башне-2019"

Вчера, 13:51
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© Фото от организаторов «Спасской башни» Детский ансамбль из Донецка примет участие в "Спасской башне-2019"
Детский ансамбль из Донецка примет участие в Спасской башне-2019
© Фото от организаторов «Спасской башни»
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В ходе Фестиваля детских духовых оркестров, который в августе 2019 года пройдет в рамках проекта "Спасская башня детям", выступят 27 коллективов, в том числе ансамбль из Донецка, сообщили РИА Новости в четверг в оргкомитете фестиваля.
"В этом году на сцене Детского городка выступят 27 музыкальных коллективов. Среди них десять победителей предварительного этапа – смотра-конкурса детских духовых оркестров ЦФО РФ... 13 оркестров из Южного, Северо-Западного, Северного и Приволжского округов и еще четыре из-за рубежа: Белоруссии, Узбекистана, Донецка и Израиля", - говорится в сообщении.
Оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит на Спасской башне в Москве
9 июля, 19:52
Оркестр сухопутных сил самообороны Японии примет участие в "Спасской башне"
Детский фестиваль будет проходить с 23 по 26 августа. Отмечается, что из-за большого количества поступивших заявок, время проведения фестиваля, обычно длящегося три дня, пришлось увеличить.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"ДНРСпасская башняРоссия
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