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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Лукашевич потребовал от Киева прекратить преследование Вышинского

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг потребовал от украинских властей прекратить преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Девятнадцатого июля суд в Киеве продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского еще на два месяца. На это уже отреагировал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, назвав решение "ужасным". Напомню, что свыше года Кирилл Вышинский находится под стражей за свою репортерскую деятельность. Требуем от Киева прекратить преследование журналиста", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
23 июля, 15:40
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийОБСЕАлександр ЛукашевичРоссияУкраинаВ мире
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