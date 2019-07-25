В Омской области отметили снижение аварийности из-за видеофиксации

ОМСК, 25 июл – РИА Новости. Значительное снижение аварийности в местах установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений наблюдается в Омской области, сообщили в четверг представитель ГИБДД и замминистра региональной безопасности.

В четверг в областном Доме журналистов обсудили реализацию проекта аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" и в том числе задачу по снижению аварийности и травматизма на дорогах, поставленную президентом России Владимиром Путиным.

В рамках проекта "Безопасный город" на автомобильных дорогах и в местах массового пребывания граждан в Омской области внедрен 121 комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также установлено 50 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей с возможностью интеллектуальной аналитики видеосигналов.

"Всего в Омской области 146 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В местах использования стационарных комплексов фото- и видеофиксации на территории Омской области количество ДТП в первом полугодии текущего года снизилось на 49% (с 98 до 50). Также отмечено снижение числа раненных при ДТП (со 132 до 67 человек) и числа погибших (с восьми до трех человек)", - сообщил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Омской области Юрий Шевченко.

В свою очередь заместитель министра региональной безопасности Омской области Станислав Горячкин сообщил, что проект "Безопасный город" рассчитан до 2020 года, его общая стоимость - 989,677 миллиона рублей. В рамках проекта создается опытный образец АПК "Безопасный город" для повышения уровня безопасности жителей региона за счет применения современных информационных технологий.