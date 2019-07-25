Госдума усовершенствовала систему оценки долговой устойчивости регионов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о совершенствовании системы оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований.

Минфин РФ и финансовые органы регионов будут оценивать состояние долговой устойчивости регионов и муниципалитетов по установленному перечню показателей и классифицировать по группам риска: заемщики с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости.

Классификация регионов по группам риска позволит не только получить сравнительную картину, но и сделать систему контроля более гибкой, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Те, у кого риски будут низкими, смогут не согласовывать свои программы заимствований и гарантий с вышестоящим уровнем власти. А тем, кто, наоборот, значительно наращивает долг, придется еще и подготовить план восстановления своей платежеспособности, пояснял глава кабмина. Это должно укрепить их финансовую дисциплину, считает он.

Для регионов и муниципальных образований предельный объем расходов на обслуживание долга снижается до 10% с 15% общего объема их расходов на соответствующий год. Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга не должна будет превышать 20% общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов всех уровней.

При расчете предельных показателей долговой устойчивости регионов и муниципальных образований не будут учитываться платежи, направляемые на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения 1 января года, следующего за очередным финансовым годом. В целях снижения валютных рисков для всех бюджетов вводится новый источник внутреннего финансирования их дефицита – кредиты иностранных банков в валюте РФ. Максимальный срок размещения субъектами РФ бюджетных средств на банковских депозитах увеличивается с шести до двенадцати месяцев.