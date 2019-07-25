В Краснодаре двое мужчин ограбили ювелирный магазин

"В торговую точку города Краснодара ворвались двое мужчин, лица которых были скрыты под масками. У одного из них был пневматический пистолет. Злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, разбили витрины и похитили около 140 золотых изделий. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей", - сказала Ирина Волк.