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РИА Новости

В Краснодаре двое мужчин ограбили ювелирный магазин

Вчера, 13:39
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полицейские и сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали двух мужчин из Хабаровска, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Краснодаре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В торговую точку города Краснодара ворвались двое мужчин, лица которых были скрыты под масками. У одного из них был пневматический пистолет. Злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, разбили витрины и похитили около 140 золотых изделий. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей", - сказала Ирина Волк.
Полицейские выяснили, что к преступлению могут быть причастны двое приезжих мужчин из Хабаровска, их объявили в федеральный розыск.
Одного из них задержали в Белгороде, а второго подозреваемого вместе с похищенным имуществом пограничники сняли с поезда, ехавшего за границу России. Сейчас оба мужчины находятся под стражей.
Тьерри Бретон
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Ирина ВолкМВД РоссииКраснодарПроисшествия
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