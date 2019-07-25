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РИА Новости

Минобороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок С-400

Вчера, 13:37
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре завершились сегодня. В ее рамках прибыло 30 самолетов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару", — говорится в заявлении, которое приводит агентство Anadolu.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО в Турцию начались 12 июля. Всего Россия поставит четыре дивизиона С-400, контракт на 2,5 миллиарда долларов Москва и Анкара заключили в 2017 году. Часть суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Покупка Турцией российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
В результате она стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
С-400 "Триумф" — современная зенитно-ракетная система большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
44212257
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Минобороны ТурцииС-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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25 июля, 14:26
vvitusbering2000
700003
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