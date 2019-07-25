Минобороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок С-400

АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре завершились сегодня. В ее рамках прибыло 30 самолетов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару", — говорится в заявлении, которое приводит агентство Anadolu.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО в Турцию начались 12 июля. Всего Россия поставит четыре дивизиона С-400, контракт на 2,5 миллиарда долларов Москва и Анкара заключили в 2017 году. Часть суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка Турцией российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

В результате она стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.