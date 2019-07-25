Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T13:33Z
https://ria.ru/20190725/1556868158.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Макей рассказал подробности нападения на белорусского дипломата в Анкаре

Вчера, 13:32
633
МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что попавшие в белорусского дипломата при стрельбе в Анкаре пули не задели жизненно важные органы.
По данным белорусского МИД, дипломат был ранен в результате нападения психически неуравновешенного человека. Как сообщал источник в белорусском посольстве в Анкаре, советник белорусской дипмиссии Александр Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Вчера, 13:20
В МИД Белоруссии рассказали подробности о напавшем на дипломата мужчине
"Нападавший выстрелил (в белорусского дипломата - ред.)несколько раз, четыре-пять раз. Он был тяжело ранен..., доставлен в больницу. Была сделана операция, эти четыре пули не задели жизненно важные органы", - сказал Макей журналистам в четверг в Минске.
По его словам, сотрудник белорусского посольства все еще находится в реанимации. "В обед врачи должны приступить к выводу его из реанимационного состояния. Состояние его стабильно тяжелое, но есть предпосылки на благополучный исход дела", — сказал Макей.
Глава МИД Белоруссии отметил, что в настоящее время проводится расследование, которое даст общую картину причин произошедшего. Он также положительно оценил реакцию турецких экстренных служб на ЧП с белорусским дипломатом.
Макей рассказал о своем разговоре с турецким коллегой, который незамедлительно позвонил ему и сообщил о случившемся. "Он пообещал, что будет сделано все возможное для расследования и для спасения дипломата", - добавил глава МИД Белоруссии.
110311
Обсудить 0
Владимир МакейТурцияБелоруссияАнкараВ мире
Рекомендуем
СМИ: Анкара нанесла удар по организаторам убийства дипломата в Эрбиле
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии рассказали подробности о напавшем на дипломата мужчине
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Минобороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок С-400
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий призвал все стороны к спокойствию после ракетных пусков КНДР
Лента
новостей
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Автомобиль Следственного комитета России
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме рассказали, почему нет смысла поздравлять Зеленского
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Капитан задержанного СБУ российского танкера рассказал о состоянии экипажа
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Источник в МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Морской трибунал ООН прокомментировал задержание российского танкера
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния