Макей рассказал подробности нападения на белорусского дипломата в Анкаре

МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что попавшие в белорусского дипломата при стрельбе в Анкаре пули не задели жизненно важные органы.

По данным белорусского МИД, дипломат был ранен в результате нападения психически неуравновешенного человека. Как сообщал источник в белорусском посольстве в Анкаре, советник белорусской дипмиссии Александр Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.

"Нападавший выстрелил (в белорусского дипломата - ред.)несколько раз, четыре-пять раз. Он был тяжело ранен..., доставлен в больницу. Была сделана операция, эти четыре пули не задели жизненно важные органы", - сказал Макей журналистам в четверг в Минске.

По его словам, сотрудник белорусского посольства все еще находится в реанимации. "В обед врачи должны приступить к выводу его из реанимационного состояния. Состояние его стабильно тяжелое, но есть предпосылки на благополучный исход дела", — сказал Макей.

Глава МИД Белоруссии отметил, что в настоящее время проводится расследование, которое даст общую картину причин произошедшего. Он также положительно оценил реакцию турецких экстренных служб на ЧП с белорусским дипломатом.

Макей рассказал о своем разговоре с турецким коллегой, который незамедлительно позвонил ему и сообщил о случившемся. "Он пообещал, что будет сделано все возможное для расследования и для спасения дипломата", - добавил глава МИД Белоруссии.