Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T13:29Z
https://ria.ru/20190725/1556867988.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/139219/34/1392193466_0:182:2995:1867_1036x0_80_0_0_d2b6519eaf9e348f366c53215f66fee6.jpg
РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области будут софинансировать инициативы жителей

Вчера, 13:29
29
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли закон "Об инициативном бюджетировании", предполагающий систему софинансирования общественно полезных идей граждан из областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
"Закон "Об инициативном бюджетировании" утвержден", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко, с инициативой принятия закона полгода назад выступил губернатор региона Василий Голубев, отреагировавший на послание президента России Владимира Путина. Тогда глава государства поставил задачу поддерживать инициативы граждан, особенно когда речь идет о вопросах благоустройства городов и поселков.
Пожилая женщина
24 июля, 17:49
В Ростовской области внедрят новую систему ухода за пожилыми людьми
"Механизм инициативного бюджетирования позволит решить большое количество локальных городских, поселенческих проблем, с которыми сталкиваются жители и, в силу особенности их финансирования по бюджетным правилам, эти решения растягиваются на годы", - отметил Ищенко.
Он уточнил, что группы граждан смогут выносить свои предложения на голосование, лучшие из них будут отбираться властью и реализоваться преимущественно за счет бюджетных средств. Отбор проектов будет проходить на двух уровнях - муниципальном и областном - по определенным критериям, главные из которых - актуальность, социальная значимость и степень участия жителей.
Финансовая поддержка будет осуществляться путем предоставления субсидий местным бюджетам. Максимальная сумма финансирования одного проекта - 2 миллиона рублей, минимальная доля участия физических или юридических лиц в проекте – 5%. Пилотная реализация проекта начнется уже в текущем году. "Я оцениваю, что от 200 до 300 миллионов рублей будет реальная потребность на инициативное бюджетирование в следующем году", - заключил Ищенко.
Стена жилого дома обрушилась в центре Ростова-на-Дону
24 июля, 17:48
Более 8,8 тысяч жителей Ростовской области расселят из аварийного жилья
001000
Обсудить 0
Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьОбщество
Рекомендуем
Города России. Ростов-на-Дону
Ростовские депутаты просят создать программу по оздоровлению бассейна Дона
РИА
Новости
Подольск
В подмосковном Подольске в 2021 году построят две школы
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
В Ростовской области расширили ряд организаций, получающих налоговый вычет
Выращивание овощей в тепличном хозяйстве
В Подмосковье на 20% выросла урожайность овощей в тепличных хозяйствах
Лента
новостей
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
В Омской области отметили снижение аварийности из-за видеофиксации
Молоко
В Подмосковье открыли завод по производству экоупаковки для молока
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава КЧР поручил еженедельно проводить проверки состояния детских лагерей
Офисы ПСБ превращены в стрит-арт объекты в проекте Богатыри своего дела
Офисы ПСБ превращены в стрит-арт объекты в проекте "Богатыри своего дела"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Глава Верхневолжья держит на контроле ситуацию в детском лагере "Салют"
Стена жилого дома обрушилась в центре Ростова-на-Дону
Более 8,8 тысяч жителей Ростовской области расселят из аварийного жилья
Многоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково
Тротуар в Щелкове, соединяющей две части города, обустроят до конца месяца
В подмосковном округе Шаховская откроют стадион
Пожилая женщина
В Ростовской области внедрят новую систему ухода за пожилыми людьми
Встреча губернатора региона Андрея Воробьева с гендиректором ПАО Россети Павлом Ливинским
Более 5 тысяч СНТ Подмосковья до конца 2020 года передадут "Россети"
Объем экспорта продукции АПК Москвы превысил млрд долларов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния