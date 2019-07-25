В Ростовской области будут софинансировать инициативы жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли закон "Об инициативном бюджетировании", предполагающий систему софинансирования общественно полезных идей граждан из областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.

"Закон "Об инициативном бюджетировании" утвержден", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко, с инициативой принятия закона полгода назад выступил губернатор региона Василий Голубев, отреагировавший на послание президента России Владимира Путина. Тогда глава государства поставил задачу поддерживать инициативы граждан, особенно когда речь идет о вопросах благоустройства городов и поселков.

"Механизм инициативного бюджетирования позволит решить большое количество локальных городских, поселенческих проблем, с которыми сталкиваются жители и, в силу особенности их финансирования по бюджетным правилам, эти решения растягиваются на годы", - отметил Ищенко.

Он уточнил, что группы граждан смогут выносить свои предложения на голосование, лучшие из них будут отбираться властью и реализоваться преимущественно за счет бюджетных средств. Отбор проектов будет проходить на двух уровнях - муниципальном и областном - по определенным критериям, главные из которых - актуальность, социальная значимость и степень участия жителей.