Слуцкий призвал все стороны к спокойствию после ракетных пусков КНДР

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Всем сторонам, участвующим в корейском урегулировании, важно сохранять спокойствие и не провоцировать обострение ситуации, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя проведение Пхеньяном ракетных пусков.

В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.

По словам главы думского комитета, ситуацию вокруг КНДР нельзя расценивать как нормализовавшуюся. Слуцкий отметил, что произведенные пуски ракет являются прямым ответом Пхеньяна на намеченные на август военные учения США и Южной Кореи.

"Как известно, ни Вашингтон, ни Сеул не стали отказываться от своих планов, несмотря на переговорный процесс по денуклеаризации Корейского полуострова. Игра "военными мускулами" ведет лишь к повышению градуса напряженности в регионе", - сказал Слуцкий журналистам.