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РИА Новости

Глава ЧелГУ оценил идею о бесплатном образовании в пограничных регионах

Вчера, 13:27
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Студенты в аудитории. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Бесплатное высшее образование в регионах, граничащих с иностранными государствами, – очень привлекательная социальная инициатива, но оценить реальность воплощения этого предложения пока сложно, считает врио ректора Челябинского государственного университета Сергей Таскаев.
Ранее зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Борис Чернышов предложил сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, которые граничат с иностранными государствами. В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову он высказал мнение, что абитуриенты рассчитывают не только на более качественное высшее образование, но и на перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому выбирают город с "сильным вузом". На обучение тратятся все деньги, либо молодые люди пытаются попасть на бюджетные места, и если образование в приграничных зонах будет бесплатным, то студенты, скорее всего, там же останутся и работать, заявил депутат.
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"Безусловно, бесплатное высшее образование – это очень привлекательная социальная инициатива. Университеты не только повышают уровень образования общества и занимаются инновационным развитием, но и несут социальную, просветительскую миссию. Поэтому чем больше людей получат высшее образование, тем выше станет потенциал человеческого капитала в целом", - сказал Таскаев РИА Новости в четверг.
Он пояснил, что, по его мнению, оценить реальность воплощения предложения Бориса Чернышова пока довольно затруднительно. Чтобы понять его перспективы, нужно видеть экономическое обоснование проекта и потребности конкретных регионов, считает Таскаев.
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