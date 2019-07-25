Глава ЧелГУ оценил идею о бесплатном образовании в пограничных регионах

Ранее зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Борис Чернышов предложил сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, которые граничат с иностранными государствами. В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову он высказал мнение, что абитуриенты рассчитывают не только на более качественное высшее образование, но и на перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому выбирают город с "сильным вузом". На обучение тратятся все деньги, либо молодые люди пытаются попасть на бюджетные места, и если образование в приграничных зонах будет бесплатным, то студенты, скорее всего, там же останутся и работать, заявил депутат.