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РИА Новости

В МИД Белоруссии рассказали подробности о напавшем на дипломата мужчине

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что нападение на белорусского дипломата в Турции не имеет политической подоплеки, нападавший "состоял на учете в психоневрологическом учреждении".
По данным белорусского МИД, дипломат был ранен накануне в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. Как сообщал источник в белорусском посольстве в Анкаре, советник белорусской дипмиссии Александр Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.
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"Вчера около 20 часов вечера наш дипломат, советник по вопросам безопасности и административным вопросам посольства возвращался домой с сыном, в подъезде дома произошло столкновение... с бывшим военнослужащим, который, по имеющейся информации, состоял на учете в психоневрологическом учреждении", - сказал Макей журналистам в четверг в Минске.
По его словам, "в нападении нет никакой политической подоплеки". "По предварительной оценке, за этим нет политических причин... это, возможно, связано с недовольством (напавшего - ред.) детьми, которые играли во дворе", - сказано министр.
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МИД БелоруссииТурцияБелоруссияВ мире
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