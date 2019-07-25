В МИД Белоруссии рассказали подробности о напавшем на дипломата мужчине

МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что нападение на белорусского дипломата в Турции не имеет политической подоплеки, нападавший "состоял на учете в психоневрологическом учреждении".

По данным белорусского МИД, дипломат был ранен накануне в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. Как сообщал источник в белорусском посольстве в Анкаре, советник белорусской дипмиссии Александр Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.

"Вчера около 20 часов вечера наш дипломат, советник по вопросам безопасности и административным вопросам посольства возвращался домой с сыном, в подъезде дома произошло столкновение... с бывшим военнослужащим, который, по имеющейся информации, состоял на учете в психоневрологическом учреждении", - сказал Макей журналистам в четверг в Минске.