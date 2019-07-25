В Хабаровском крае арестовали владельца лагеря, где при пожаре погибли дети

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Суд Солнечного района Хабаровского края отправил в СИЗО директора фирмы - владельца лагеря "Холдоми", где пожар унес жизни четырех детей, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд избрал для обвиняемого Виталия Бурлакова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 22 сентября", - сказал собеседник агентства.

До этого под арест отправили еще одного фигуранта – директора лагеря Максима Кузнецова. Кроме того, сейчас решается аналогичный вопрос по третьему подозреваемому – начальнику отдела надзорной деятельности в хабаровском главке МЧС РФ.

Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не соответствующих безопасности".