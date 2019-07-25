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РИА Новости

В Хабаровском крае арестовали владельца лагеря, где при пожаре погибли дети

Вчера, 13:18
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© СК РФВладелец детско-оздоровительного лагеря "Холдоми" Виталий Бурлаков в суде. Стоп-кадр видео СК РФ
Владелец детско-оздоровительного лагеря Холдоми Виталий Бурлаков в суде. Стоп-кадр видео СК РФ
© СК РФ
ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Суд Солнечного района Хабаровского края отправил в СИЗО директора фирмы - владельца лагеря "Холдоми", где пожар унес жизни четырех детей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал для обвиняемого Виталия Бурлакова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 22 сентября", - сказал собеседник агентства.
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
Вчера, 07:52
В "Холдоми", где погибли дети, рассказали о результатах недавней проверки
До этого под арест отправили еще одного фигуранта – директора лагеря Максима Кузнецова. Кроме того, сейчас решается аналогичный вопрос по третьему подозреваемому – начальнику отдела надзорной деятельности в хабаровском главке МЧС РФ.
Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не соответствующих безопасности".
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края. Из 26 палаток 20 сгорели.
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Вчера, 09:10
Власти поддержали идею о награде для мальчика, спасавшего детей в лагере
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеРоссияПроисшествия
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Власти поддержали идею о награде для мальчика, спасавшего детей в лагере
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