Врачи рассказали о состоянии раненного в Анкаре белорусского дипломата

АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев, раненный в Анкаре, по-прежнему находится в реанимации, сообщила больница Guven.

"После оказания первой помощи ему была успешно проведена операция, он продолжает оставаться под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

На белорусского дипломата напали накануне вечером, когда он гулял с сыном в парке Дикмен. Поганшев получил четыре огнестрельных ранения. Как сообщили в белорусском посольстве, огонь открыл психически неуравновешенный человек.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование продолжается, но, по предварительным данным, преступление стало результатом ссоры, никакого политического мотива в нем не просматривается.