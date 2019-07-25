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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии раненного в Анкаре белорусского дипломата

Вчера, 13:12
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АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев, раненный в Анкаре, по-прежнему находится в реанимации, сообщила больница Guven.
"После оказания первой помощи ему была успешно проведена операция, он продолжает оставаться под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.
На белорусского дипломата напали накануне вечером, когда он гулял с сыном в парке Дикмен. Поганшев получил четыре огнестрельных ранения. Как сообщили в белорусском посольстве, огонь открыл психически неуравновешенный человек.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование продолжается, но, по предварительным данным, преступление стало результатом ссоры, никакого политического мотива в нем не просматривается.
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