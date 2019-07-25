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РИА Новости

Под Тобольском нашли неизвестный ранее вид гриба

Вчера, 13:09
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© Тобольские предприятия СИБУРаГриб Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский)
Гриб Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский)
© Тобольские предприятия СИБУРа
Гриб Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили неизвестный ранее науке вид гриба, сообщает пресс-службе тобольских предприятий компании "Сибур".
Гриб был обнаружен в ходе изучения биоразнообразия на маршруте экотропы "Жемчужины тобольской флоры", которая принадлежит "Сибуру". Новый для науки вид получил название Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский) по месту нахождения типового образца, уточнили в пресс-службе.
"Гриб представляют собой шляпку, прикрепленную к субстрату - обычно это ствол дерева - боком или верхней поверхностью. Детальное изучение его микроструктур с использованием светового микроскопа не позволило отнести данный образец ни к одному из известных к настоящему времени видов. Молекулярно-генетическое изучение образца в биологическом исследовательском центре Венгерской академии наук позволило исключить возможность мутации и доказать самостоятельный видовой статус тобольского крепидота", – говорится в сообщении.
Отмечается, что новый вид гриба также подтвердила экспертиза, проведенная специалистами Ботанического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге.
Как отметил директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Игорь Ломакин, крепидот тобольский является самым красивым из всех видов крепидотов по оценкам видевших его исследователей.
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