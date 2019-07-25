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РИА Новости

На восстановление дорог в Приангарье выделят 493 миллионов рублей

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство России направит 493 миллиона рублей на восстановление дорог в подтопленной Иркутской области и 180 миллионов рублей на компенсации сельхозпроизводителям, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
На заседании кабмина в четверг он отметил, что в повестке дня есть вопросы о дополнительных мерах поддержки Иркутской области, пострадавшей от паводка.
"Направим 493 миллиона рублей на восстановление дорог в регионе, чтобы быстрее восстановить нормальное транспортное обслуживание. Из резерва правительства выделяем 180 миллионов рублей, чтобы компенсировать ущерб сельхозпроизводителям", - сообщил Медведев.
Премьер отметил, что в регионе из-за стихии пострадали и объекты инфраструктуры, и посевы, и животноводство. Накануне вопросы оказания дополнительной поддержки по этим направлениям обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина, напомнил он.
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"Сами они не смогут, видимо, эти потери восстановить, там не очень сильные хозяйства, скажем прямо. Поэтому деньги туда направим и они, конечно, должны в регион попасть как можно быстрее с тем, чтобы аграрии смогли ими воспользоваться", - добавил Медведев.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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