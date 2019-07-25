На восстановление дорог в Приангарье выделят 493 миллионов рублей

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство России направит 493 миллиона рублей на восстановление дорог в подтопленной Иркутской области и 180 миллионов рублей на компенсации сельхозпроизводителям, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На заседании кабмина в четверг он отметил, что в повестке дня есть вопросы о дополнительных мерах поддержки Иркутской области, пострадавшей от паводка.

"Направим 493 миллиона рублей на восстановление дорог в регионе, чтобы быстрее восстановить нормальное транспортное обслуживание. Из резерва правительства выделяем 180 миллионов рублей, чтобы компенсировать ущерб сельхозпроизводителям", - сообщил Медведев.

Премьер отметил, что в регионе из-за стихии пострадали и объекты инфраструктуры, и посевы, и животноводство. Накануне вопросы оказания дополнительной поддержки по этим направлениям обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина, напомнил он.

"Сами они не смогут, видимо, эти потери восстановить, там не очень сильные хозяйства, скажем прямо. Поэтому деньги туда направим и они, конечно, должны в регион попасть как можно быстрее с тем, чтобы аграрии смогли ими воспользоваться", - добавил Медведев.