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РИА Новости

Дане Борисовой запретили въезд на Украину

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Дана Борисова. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на территорию Украины сроком на три года, сообщила в четверг пресс-служба Службы безопасности Украины.
В середине июля Борисова сообщила, что приехала в Киев.

"На сегодня запрашиваемому вами лицу (Борисовой - ред.) запрещен въезд на Украину сроком на три года", - цитирует сообщение СБУ издание "Детектор медиа".

При этом в ведомстве не уточнили, когда именно ведущей запретили въезд.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Сотрудник пограничной службы Украины
11 июня, 11:58
Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
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