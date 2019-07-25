В Тверской области лагерь, где отравились дети, продолжит работу

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Пищеблок оздоровительного лагеря "Салют" в Тверской области закрыт в связи с нарушениями, обнаруженными после отравления восьми детей, при этом лагерь продолжает работу, а еду доставляют из других учреждений.

Ранее сообщалось, что в среду восемь детей из загородного лагеря "Салют" обратились к медикам с признаками отравления. СУСК РФ по региону и прокуратура начали проверку. На место выехали специалисты регионального управления Роспотребнадзора и представители областного правительства.

"В результате лабораторных исследований у больных детей был выделен норовирус второй геногруппы. Также данный возбудитель был обнаружен у сотрудников пищеблока. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения на пищеблоке, в том числе по дезинфекционному режиму, что способствовало распространению инфекции", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что принято решение о временном запрете деятельности пищеблока. "Материалы будут переданы в суд для рассмотрения. Проведение санитарно-эпидемиологического расследования продолжается", - информирует управление.

Правительство Тверской области в свою очередь отмечает, что новых случаев вирусной инфекции у детей не выявлено. "В настоящее время шесть заболевших детей остаются в инфекционном отделении ЦРБ города Кимры для наблюдения. Двое ребят отпущены домой. Ситуация находится на постоянном контроле региональной власти", - говорится в сообщении.

Представитель правительства региона добавила, что несмотря на закрытие пищеблока, лагерь продолжает работу. "Пищу привозят из других учреждений", - сказала она РИА Новости.