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РИА Новости

В Тверской области лагерь, где отравились дети, продолжит работу

Вчера, 13:06
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Пищеблок оздоровительного лагеря "Салют" в Тверской области закрыт в связи с нарушениями, обнаруженными после отравления восьми детей, при этом лагерь продолжает работу, а еду доставляют из других учреждений.
Ранее сообщалось, что в среду восемь детей из загородного лагеря "Салют" обратились к медикам с признаками отравления. СУСК РФ по региону и прокуратура начали проверку. На место выехали специалисты регионального управления Роспотребнадзора и представители областного правительства.
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"В результате лабораторных исследований у больных детей был выделен норовирус второй геногруппы. Также данный возбудитель был обнаружен у сотрудников пищеблока. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения на пищеблоке, в том числе по дезинфекционному режиму, что способствовало распространению инфекции", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что принято решение о временном запрете деятельности пищеблока. "Материалы будут переданы в суд для рассмотрения. Проведение санитарно-эпидемиологического расследования продолжается", - информирует управление.
Правительство Тверской области в свою очередь отмечает, что новых случаев вирусной инфекции у детей не выявлено. "В настоящее время шесть заболевших детей остаются в инфекционном отделении ЦРБ города Кимры для наблюдения. Двое ребят отпущены домой. Ситуация находится на постоянном контроле региональной власти", - говорится в сообщении.
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Представитель правительства региона добавила, что несмотря на закрытие пищеблока, лагерь продолжает работу. "Пищу привозят из других учреждений", - сказала она РИА Новости.
Норовирус второй геногруппы, по материалам открытых источников, вызывает заболевание желудочно-кишечного тракта и имеет разные названия, в том числе желудочный грипп.
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