Две школы вблизи Нотр-Дама закрыли из-за высокого уровня содержания свинца

Люди на набережной напротив собора Парижской Богоматери после пожара

ПАРИЖ, 25 июл – РИА Новости. Две школы, расположенные вблизи собора Парижской богоматери, закрыты в связи с повышенным уровнем содержания свинца, сообщает телеканал Две школы, расположенные вблизи собора Парижской богоматери, закрыты в связи с повышенным уровнем содержания свинца, сообщает телеканал BFMTV

Учебные заведения, которые принимали около 180 детей во время летних каникул, находятся в шестом округе Парижа. По словам представителя парижской мэрии, школы были закрыты в качестве меры предосторожности.

Неделю назад мэрия французской столицы объявила о проведении "глубокой очистки" школ около Нотр-Дама, чтобы избежать риска заражения свинцом. Это произошло после того, как издание Mediapart сообщило, что уровень концентрации свинца, иногда в десять раз превышающий пороговое значение, был обнаружен спустя месяц после пожара в Нотр-Даме в школах, распложенных вблизи собора. Однако мэрия Парижа не провела глубокую очистку мест, утверждая, что уровень свинца не превышает обычного значения, отмечало издание.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.