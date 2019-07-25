Азербайджан с сентября отменит визовый режим с Турцией, сообщил источник

БАКУ, 25 июл – РИА Новости. Визовый режим между Азербайджаном и Турцией будет отменен с 1 сентября, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку.

Анкара в 2007 году в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан Азербайджана. В настоящее время срок безвизового пребывания граждан Азербайджана на территории Турции составляет 30 дней.