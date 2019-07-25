Медведев утвердил концепцию по увековечению памяти защитников Отечества

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в преддверии 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне утвердил концепцию федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

"Я утвердил концепцию по ФЦП увековечения памяти погибших при защите Отечества, эта программа разрабатывается в преддверии 75-летия Победы. 2020 год указом президента объявлен Годом памяти и славы", - сказал Медведев.

По его словам, в рамках программы будут восстановлены свыше 9,5 тысячи воинских захоронений, более шести тысяч знаков будут установлены, нанесены около 250 тысяч имен на мемориальные сооружения воинских захоронений.