Медведев утвердил концепцию по увековечению памяти защитников Отечества

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в преддверии 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне утвердил концепцию федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
"Я утвердил концепцию по ФЦП увековечения памяти погибших при защите Отечества, эта программа разрабатывается в преддверии 75-летия Победы. 2020 год указом президента объявлен Годом памяти и славы", - сказал Медведев.
По его словам, в рамках программы будут восстановлены свыше 9,5 тысячи воинских захоронений, более шести тысяч знаков будут установлены, нанесены около 250 тысяч имен на мемориальные сооружения воинских захоронений.
"По этой программе планируется привлечь свыше пяти миллиардов рублей, из которых почти четыре миллиарда - это средства федерального бюджета", - добавил премьер.