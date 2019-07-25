В Госдуме прокомментировали испытания ракет в КНДР

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проведенные КНДР испытания баллистических ракет не стоит расценивать как намерение Северной Кореи развязывать новый виток конфронтации, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.

"Испытания КНДР ракет малой дальности не угрожают безопасности нашей страны, но Россия внимательно следит за обстановкой в регионе. При этом запуск ракет свидетельствует о работе Пхеньяна над повышением боеготовности собственных вооруженных сил. Это можно расценивать как сигнал, поскольку до сих пор переговорный процесс по денуклеаризации полуострова буксует", - сказал Железняк РИА Новости.

По словам политика, необходимо максимально острожно касаться темы разрешения кризиса на Корейском полуострове. Железняк подчеркивает, что все ответственные страны обязаны понимать остроту момента и не провоцировать стороны к резким высказываниям и шагам.

"Полагаю, что Северная Корея не настроена развязывать новый виток конфронтации. Но затягивать с решением не стоит. Пхеньяну нужны гарантии сохранения суверенитета и полного снятия всех санкций в обмен на отказ от ядерных испытаний. Этого можно и необходимо достичь путем конструктивного диалога при наличии политической воли", - сказал политик.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил РИА Новости, что КНДР не может не реагировать на любые "намеки на поползновения в свой адрес" в той сложной международной обстановке, когда Соединенные Штаты Америки взламывают все системы безопасности.

"Это и нас тоже касается, поскольку ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) уже взломан, СНВ-3 (Договор о стратегических вооружениях) - под большой угрозой", - пояснил Новиков.