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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали испытания ракет в КНДР

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проведенные КНДР испытания баллистических ракет не стоит расценивать как намерение Северной Кореи развязывать новый виток конфронтации, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.
"Испытания КНДР ракет малой дальности не угрожают безопасности нашей страны, но Россия внимательно следит за обстановкой в регионе. При этом запуск ракет свидетельствует о работе Пхеньяна над повышением боеготовности собственных вооруженных сил. Это можно расценивать как сигнал, поскольку до сих пор переговорный процесс по денуклеаризации полуострова буксует", - сказал Железняк РИА Новости.
По словам политика, необходимо максимально острожно касаться темы разрешения кризиса на Корейском полуострове. Железняк подчеркивает, что все ответственные страны обязаны понимать остроту момента и не провоцировать стороны к резким высказываниям и шагам.
"Полагаю, что Северная Корея не настроена развязывать новый виток конфронтации. Но затягивать с решением не стоит. Пхеньяну нужны гарантии сохранения суверенитета и полного снятия всех санкций в обмен на отказ от ядерных испытаний. Этого можно и необходимо достичь путем конструктивного диалога при наличии политической воли", - сказал политик.
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В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил РИА Новости, что КНДР не может не реагировать на любые "намеки на поползновения в свой адрес" в той сложной международной обстановке, когда Соединенные Штаты Америки взламывают все системы безопасности.
"Это и нас тоже касается, поскольку ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) уже взломан, СНВ-3 (Договор о стратегических вооружениях) - под большой угрозой", - пояснил Новиков.
"Политическая практика подтвердила, что как бы на них (КНДР) не ополчались, какие бы информационные атаки на них не обрушивали на голову в первую очередь западной общественности, тем не менее, именно последовательная позиция, нацеленная на защиту своих национальных интересов, позволила Пхеньяну добиться того, что КНДР не постигла судьба Ливии, Сирии, Ирака. И в этом отношении Корея продолжает демонстрировать, что она будет и дальше уверенно защищать свои национальные интересы", - сказал депутат.
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Госдума РФСергей ЖелезнякКНДРРоссияВ мире
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