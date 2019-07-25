На поддержку пяти регионов Дальнего Востока выделят 15,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Кабмин выделят 15,5 миллиарда рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока на ближайшие три года, 10 миллиардов рублей будут доведены до субъектов уже в этом году, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании правительства в четверг.

"(Сегодня) выделяем дополнительных более чем 15,5 миллиарда рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока. Это Якутия, Приморский край, Магаданская область, Сахалин и Еврейская автономная область. Деньги будут поступать в регион в течение трех лет, причем почти 10 миллиардов уже в этом году", - сказал Медведев.

Дополнительные средства пойдут на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, на строительство социальных объектов, в том числе больниц, школ, спортивных комплексов, отметил премьер.