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РИА Новости

На поддержку пяти регионов Дальнего Востока выделят 15,5 миллиарда рублей

Вчера, 12:51
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Кабмин выделят 15,5 миллиарда рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока на ближайшие три года, 10 миллиардов рублей будут доведены до субъектов уже в этом году, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании правительства в четверг.
"(Сегодня) выделяем дополнительных более чем 15,5 миллиарда рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока. Это Якутия, Приморский край, Магаданская область, Сахалин и Еврейская автономная область. Деньги будут поступать в регион в течение трех лет, причем почти 10 миллиардов уже в этом году", - сказал Медведев.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
3 июля, 10:45
Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
Дополнительные средства пойдут на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, на строительство социальных объектов, в том числе больниц, школ, спортивных комплексов, отметил премьер.
"Нужно, конечно, обеспечить четкий контроль за тем, как эти средства будут расходоваться", - подчеркнул глава правительства.
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