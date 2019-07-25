Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T12:49Z
https://ria.ru/20190725/1556866056.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СМИ: Анкара нанесла удар по организаторам убийства дипломата в Эрбиле

Вчера, 12:49
1015
АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Организаторы убийства турецкого дипломата в столице Иранского Курдистана Эрбиле подверглись атаке в ходе совместной операции Генштаба Турции и Национальной разведывательной организации на севере Ирака, сообщает в четверг телеканал NTV.
Отмечается, что удар был нанесен накануне по двум точкам, где находились предполагаемые организаторы преступления. Организаторы были ликвидированы в ходе операции.
Турецкие полицейские
Вчера, 09:11
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Анкаре дипломата
Вооруженное нападение на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого генконсульства, произошло 17 июля. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников дипмиссии вице-консула Османа Косе. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погибли двое иракцев. Власти Иракского Курдистана сообщили о задержании двух подозреваемых в нападении на турецкого дипломата в Эрбиле.
2010001
Обсудить 0
ТурцияВ мире
Рекомендуем
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
РИА
Новости
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали испытания ракет в КНДР
Макей рассказал подробности нападения на белорусского дипломата в Анкаре
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии рассказали подробности о напавшем на дипломата мужчине
Лента
новостей
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США рассматривают введение санкций против России из-за Венесуэлы
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Любовь Соболь
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Экипаж задержанного на Украине танкера возвращается домой
Автомобиль Следственного комитета России
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержанное СБУ российское судно везло две тысячи тонн груза
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
Турция пригрозила новой операцией в Сирии, если не договорится с США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Лента новостейМолния