СМИ: Анкара нанесла удар по организаторам убийства дипломата в Эрбиле

Отмечается, что удар был нанесен накануне по двум точкам, где находились предполагаемые организаторы преступления. Организаторы были ликвидированы в ходе операции.

Вооруженное нападение на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого генконсульства, произошло 17 июля. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников дипмиссии вице-консула Османа Косе. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погибли двое иракцев. Власти Иракского Курдистана сообщили о задержании двух подозреваемых в нападении на турецкого дипломата в Эрбиле.