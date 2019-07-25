Виктория Скрипаль рассказала об интересе читателей к книге о дяде

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что публикация в соцсетях глав ее книги о дяде вызвала интерес у читателей и она продолжит выкладывать книгу в общий доступ.
Осенью прошлого года Виктория Скрипаль заявляла, что начала писать книгу о своем дяде "Разговор с черным котом", и обещала закончить ее к концу февраля. Позже она рассказала РИА Новости, что у нее случился конфликт с человеком, который помогал ей работать над книгой, и издавать ее отдельно она не будет. Честнее будет, если она не будет зарабатывать на книге деньги, а опубликует ее в общем доступе в соцсетях, заявила Виктория.
Первые две главы Виктория опубликовала на своей странице в Facebook в июне и просила читателей "не судить строго" ее творчество. Автор рассказала, как узнала об инциденте в Солсбери, рассказала, как позже потеряла по этой причине работу, как пыталась узнать подробности о попавших в беду родственниках. Затем публикации прекратились.
"Все как-то руки не доходят, просто времени физически не хватает публиковать, но надо, надо. Я продолжу", - сказала Скрипаль РИА Новости.
По ее словам, главы книги читает много людей, она получает много откликов.
"Люди читают, людям интересно. Злобных комментариев немного, в основном положительные", - отметила Виктория Скрипаль.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.