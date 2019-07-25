Виктория Скрипаль рассказала об интересе читателей к книге о дяде

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что публикация в соцсетях глав ее книги о дяде вызвала интерес у читателей и она продолжит выкладывать книгу в общий доступ.

Осенью прошлого года Виктория Скрипаль заявляла, что начала писать книгу о своем дяде "Разговор с черным котом", и обещала закончить ее к концу февраля. Позже она рассказала РИА Новости, что у нее случился конфликт с человеком, который помогал ей работать над книгой, и издавать ее отдельно она не будет. Честнее будет, если она не будет зарабатывать на книге деньги, а опубликует ее в общем доступе в соцсетях, заявила Виктория.

Первые две главы Виктория опубликовала на своей странице в Facebook в июне и просила читателей "не судить строго" ее творчество. Автор рассказала, как узнала об инциденте в Солсбери, рассказала, как позже потеряла по этой причине работу, как пыталась узнать подробности о попавших в беду родственниках. Затем публикации прекратились.

"Все как-то руки не доходят, просто времени физически не хватает публиковать, но надо, надо. Я продолжу", - сказала Скрипаль РИА Новости.

По ее словам, главы книги читает много людей, она получает много откликов.

"Люди читают, людям интересно. Злобных комментариев немного, в основном положительные", - отметила Виктория Скрипаль.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.