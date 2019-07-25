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РИА Новости

Партия Podemos пытается возобновить переговоры с испанскими социалистами

Вчера, 12:46
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© REUTERS / Andrea ComasЛидер испанской партии Podemos Пабло Иглесиас
Лидер испанской партии Podemos Пабло Иглесиас
© REUTERS / Andrea Comas
Лидер испанской партии Podemos Пабло Иглесиас. Архивное фото
МАДРИД, 25 июл – РИА Новости. Левая коалиция Unidas Podemos внесла новое предложение Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с которой ведет переговоры о формировании коалиционного правительства, о распределении мест в кабмине для того, чтобы разблокировать переговоры за несколько часов до голосования в конгрессе депутатов по кандидатуре лидера ИСРП Педро Санчеса на пост премьера.
Ранее обе партии практически признали, что переговоры сорвались из-за разницы позиции по распределению мест в коалиционном правительстве.
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Podemos внесла новое предложение: ее депутаты проголосуют за Санчеса, если партия получит в правительстве пост вице-премьера по социальным вопросам и равенства и три министерства – здравоохранения, труда и науки и университетов. По словам источников в партии, цель нового предложения – "разблокировать нынешнюю ситуацию и создать правительство прогрессивной коалиции", сообщает газета La Vanguardia.
ИСРП отклонила новое предложение и настаивает на своей прежней позиции: пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам и три министерства – равенства, здравоохранения и жилья.
В четверг в конгрессе депутатов парламента состоится второй тур голосования по кандидатуре лидера ИСРП Санчеса на пост премьера. Первый тур во вторник он проиграл. Для того чтобы быть утвержденным во втором туре, кандидату необходимо получить простое большинство - число голосов "за" должно превышать число голосов "против". Такой результат невозможен без заключения соглашения социалистов (123 мандата) о коалиционном правительстве с левой Unidas Podemos, представленной 42 депутатами. Всего в конгрессе 350 депутатов.
Депутаты леворадикальной баскской партии Bildu и "Левых республиканцев Каталонии" заявили, что воздержатся во время голосования. Правая "Вместе за Каталонию" заявила, что будет голосовать против Санчеса – как и в первом туре.
Дебаты в конгрессе депутатов намечены на 13.30 по местному времени (14.30 мск) в четверг, в этот же день состоится голосование. Если Санчес не получит простого большинства голосов депутатов, то глава государства, король Фелипе VI проведет новый раунд консультаций с главами парламентских фракций, по итогам которых он или вновь выдвинет кандидата на пост премьера, или объявит новые выборы. В любом случае, если в течение двух месяцев глава правительства не будет утвержден, испанцам 10 ноября вновь предстоит отправиться на участки для голосования. Это могут стать уже четвертые парламентские выборы за четыре года.
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