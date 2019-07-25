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РИА Новости

Матвиенко заявила о недопустимости санкций на товары первой необходимости

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 21 марта 2017
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 21 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нужно принимать жесткие меры против государств, которые вводят санкции на продукты первой необходимости, медикаменты, медицинское оборудование, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Санкции против того или иного государства может вводить только Совет безопасности Организации Объединенных Наций. Но когда они вводят некие секторальные санкции там иные... Но когда они вводят санкции, которые антигуманные, антигуманистические, они вводят санкции по запрету продуктов питания самых необходимых, в том числе и для детей, когда они под санкции водят медикаменты, медицинское оборудование, что угрожает жизни уже людей, то это уже абсолютно неприемлемо в международных отношениях", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.
"Мы считаем, что в данном случае и Международная парламентская организация, и Организация Объединенных Наций должна более жестко действовать. Вот это будет защита прав людей, право их на жизнь - главного фундаментального права. Я действительно в Межпарламентском союзе внесла такое предложение, сейчас мы создали рабочую группу, мы готовим соответствующую резолюцию на очередную ассамблею Межпарламентского союза с обращением во все международные структуры, привлечением внимания к этому и выработке совместных международных документов о недопустимости санкций на продовольственные товары, и на предметы первой необходимости, и медикаменты, медицинское оборудование", - добавила она.
По словам спикера, нужно, чтобы такой перечень был составлен, официально утвержден, "должно быть абсолютным табу для любого государства, для любой структуры, и жесткие меры в случае нарушений такого рода действий".
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