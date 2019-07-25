Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T12:41Z
https://ria.ru/20190725/1556865726.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Число погибших при опрокидывании судна в Мьянме возросло до 13 человек

Вчера, 12:41
162
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в результате опрокидывания судна в районе города Мандалай в Мьянме возросло до 13 человек, еще один числится пропавшим без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.
Авария произошла утром в среду. На борту судна находились в общей сложности 25 паломников. Пассажиры направлялись в монастырь Ньяунг Оак (Nyaung Oak). Ранее сообщалось о восьми погибших и шести пропавших без вести.
Вертолеты французской службы спасения вблизи места крушения Airbus A320 во французских Альпах
24 июля, 16:55
Авиакатастрофа во Франции: есть жертвы
Согласно заявлению ведомства, 13 тел были извлечены из воды через несколько часов после опрокидывания судна. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Отмечается, что полиция предъявила обвинения в отношении рулевого судна, который скрылся после того, как был спасен. Его обвиняют в неосторожном управлении судном и причинении смерти по неосторожности.
000002
Обсудить 0
МьянмаВ мире
Рекомендуем
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
США надеются продолжить с Турцией переговоры о зоне безопасности в Сирии
РИА
Новости
СМИ: Анкара нанесла удар по организаторам убийства дипломата в Эрбиле
В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до десяти человек
Лента
новостей
В ЕС не знают, где находятся 2,5 тысячи уехавших в Ирак и Сирию боевиков
Число погибших при взрыве в Сомали возросло до семи человек, пишут СМИ
В Бельгии двух человек задержали из-за стрельбы на вокзале
В Сербии автобус с военными попал в ДТП, сообщили СМИ
Люди на набережной напротив собора Парижской Богоматери после пожара
Две школы вблизи Нотр-Дама закрыли из-за высокого уровня содержания свинца
На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
На юге Франции самолет выехал за пределы ВПП, пилот катапультировался
Перевернувшийся в Сербии автобус перевозил 23 военных
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США рассматривают введение санкций против России из-за Венесуэлы
Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за антимиграционных законов
Алмазбек Атамбаев
Атамбаев: внутренние проблемы в Киргизии будем решать сами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Лента новостейМолния