Число погибших при опрокидывании судна в Мьянме возросло до 13 человек

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в результате опрокидывания судна в районе города Мандалай в Мьянме возросло до 13 человек, еще один числится пропавшим без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Авария произошла утром в среду. На борту судна находились в общей сложности 25 паломников. Пассажиры направлялись в монастырь Ньяунг Оак (Nyaung Oak). Ранее сообщалось о восьми погибших и шести пропавших без вести.

Согласно заявлению ведомства, 13 тел были извлечены из воды через несколько часов после опрокидывания судна. Поисково-спасательные работы продолжаются.