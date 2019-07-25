Число погибших при опрокидывании судна в Мьянме возросло до 13 человек

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в результате опрокидывания судна в районе города Мандалай в Мьянме возросло до 13 человек, еще один числится пропавшим без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.
Авария произошла утром в среду. На борту судна находились в общей сложности 25 паломников. Пассажиры направлялись в монастырь Ньяунг Оак (Nyaung Oak). Ранее сообщалось о восьми погибших и шести пропавших без вести.
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Согласно заявлению ведомства, 13 тел были извлечены из воды через несколько часов после опрокидывания судна. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Отмечается, что полиция предъявила обвинения в отношении рулевого судна, который скрылся после того, как был спасен. Его обвиняют в неосторожном управлении судном и причинении смерти по неосторожности.