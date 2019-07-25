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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Археологи нашли в Юрьевом монастыре саркофаги знати домонгольской эпохи

Вчера, 12:41
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© Институт археологии Российской академии наукКаменные саркофаги, в которых были похоронены представители боярской верхушки Новгорода
Каменные саркофаги, в которых были похоронены представители боярской верхушки Новгорода
© Институт археологии Российской академии наук
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экспедиция Института археологии Российской академии наук во время раскопок в Юрьевом монастыре в Новгороде впервые обнаружила несколько каменных саркофагов, в которых в период XII — начала XIII века были похоронены представители городской боярской верхушки, сообщила пресс-служба института.
"Это необычное, редкое погребальное сооружение, и его уникальность не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются - всего в Новгороде на сегодняшний день обнаружено около 15 саркофагов. Они есть в Софийском соборе, в некоторых старых церквях, но целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода, – это, безусловно, редкость", – отметил главный научный сотрудник Отдела средневековой археологии Института археологии, начальник Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимир Седов, слова которого цитируются в сообщении.
Такие саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и не встречаются нигде, кроме нескольких столиц княжеств домонгольского периода: Киева, Чернигова, Переяславля Южного и Новгорода.
Ученые Института археологии исследуют Георгиевский собор Юрьева монастыря с 2013 года. В нынешнем году при исследовании пространства возле южного фасада собора археологи обнаружили серию сборных каменных саркофагов, каждый из которых был собран из шести плит. Всего было найдено шесть саркофагов, пять из них оказались доступны для исследований. Шестой саркофаг находится под поздним фундаментом, и подобраться к нему оказалось сложно, отмечается в сообщении.
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Саркофаги были поставлены в три ряда, причем каменные крышки саркофагов центрального ряда находились непосредственно перед входом в церковь и были вкопаны на одинаковом расстоянии друг от друга, но на разной глубине, образуя ступени лестницы. Вероятно, в XII веке крышка самого ближнего к собору саркофага находилась вровень с полом храма, а самого дальнего - на уровне поверхности земли, и по ним, как по лестнице, можно было войти в двери храма, предполагают ученые.
"Это очень мощное сооружение, и очевидно, что каждый саркофаг был подготовлен заблаговременно, потому что на его подготовку должно было уйти очень много времени, а для установки требовалось много людей. Например, плита, накрывающая саркофаги, весит около полутора тонн, и чтобы снять ее, нужны силы не менее шести-восьми здоровых мужчин. Позволить себе такую усыпальницу могли только очень состоятельные люди", — отметил Седов.
Высокий статус погребенных
Почти в каждом саркофаге было обнаружено несколько погребенных, среди которых были мужчины, женщины и дети. Как отмечают исследователи, это указывает, с одной стороны, на семейный характер гробниц, а другой, на принадлежность этих семей к боярской верхушке Новгорода: Юрьев монастырь был княжеским собором, и похоронить здесь можно было либо монаха этой обители, либо человека с очень высоким социальным статусом.
Тела погребенных были завернуты в бересту и, возможно, в ткань, которая не сохранилась. На всех женщинах были высокие кожаные сапоги, на мужчинах - погребальная обувь. В саркофагах не обнаружено никаких металлических предметов, за исключением серебряных серег (или височных колец) в одном из погребений.
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По данным первичного антропологического обследования, здесь были похоронены мужчины и женщины в возрасте около 50 лет и старше. "Все они вели активный образ жизни, на что указывает большая изношенность суставов. Но очень хорошо сохранившаяся зубная система говорит о том, что эти люди хорошо питались. Если учесть, что средняя продолжительность жизни для средневекового человека составляет 35-38 лет, а в этих погребениях почти все индивиды старше 50, то можно сказать, что у них был очень высокий уровень жизни", – отметила научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии Ирина Решетова.
"Мы можем осторожно рассуждать, что здесь могут быть похоронены представители боярской семьи Мирошкиничей, связанной с Людиным концом. В летописях упоминается, что возле Георгиевского собора в разное время похоронены Мирошка Несдинич и его сын: когда тело убитого Дмитрия Мирошкинича привозят в Новгород, его хоронят возле отца. Это может указывать на то, что место для похорон уже подготовлено - например, им может быть семейный саркофаг. Но это лишь предположение, которое будет очень сложно доказать", – добавил Седов.
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