Члены избиркома в Закарпатье отравились оливье и не могут подсчитать голоса

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков. Архивное фото

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Члены окружной избирательной комиссии в Закарпатской области отравились несвежим салатом оливье и не могут подсчитать голоса на выборах в Раду Украины, сообщает в четверг местное издание Mukachevo.net.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

"На окружной избирательной комиссии №70 не могут подсчитать голоса, поскольку его члены отравились оливье. Отравились испорченной пищей более 10 членов комиссии, пострадали также двое полицейских, сотрудник Госслужбы по ЧС и один наблюдатель", - говорится в сообщении.