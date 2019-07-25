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РИА Новости

Члены избиркома в Закарпатье отравились оливье и не могут подсчитать голоса

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Стрингер
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Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Члены окружной избирательной комиссии в Закарпатской области отравились несвежим салатом оливье и не могут подсчитать голоса на выборах в Раду Украины, сообщает в четверг местное издание Mukachevo.net.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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"На окружной избирательной комиссии №70 не могут подсчитать голоса, поскольку его члены отравились оливье. Отравились испорченной пищей более 10 членов комиссии, пострадали также двое полицейских, сотрудник Госслужбы по ЧС и один наблюдатель", - говорится в сообщении.
По данным издания, еду заказали в ресторане неподалеку. В больнице находятся четыре члена окружной избирательной комиссии, еще четверо лечатся дома. Пострадавшие точно не знают, что стало причиной отравления, но, вероятней всего, причиной стал салат "Оливье", потому что его ели все.
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Досрочные выборы в РадуЗакарпатская областьУкраинаВ мире
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