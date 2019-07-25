Племянница Скрипаля считает, что он не вернется в Россию

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль после инцидента в Солсбери раз в месяц сдает анализы и проходит полное медицинское обследование, поэтому в Россию он вряд ли вернется, заявила РИА Новости в четверг его племянница Виктория Скрипаль.

"Все, что я знаю, они (Скрипаль и его дочь Юлия – ред.) находятся на территории Великобритании. Это так говорит Сергей Викторович. Они занимаются своим здоровьем. В Россию возвращаться не собираются. Это их право, их выбор, хотя, может, и не их", - сказала Виктория.

По ее словам, она по-прежнему уверена, что ее дядя находится под контролем британских властей. Кроме того, она подчеркнула, что, по ее мнению, Скрипалю не выгодно возвращаться в Россию, потому что с момента отравления он наблюдается у местных врачей.

"Раз в месяц он ездит сдавать анализы и на полное обследование. Вы же сами не будете в разных больницах обследоваться? Уж если вас наблюдал один врач с самого начала, то вы постараетесь остаться под его наблюдением, если доверяете ему, потому что он всю клиническую картину видит от начала и до конца", - прокомментировала собеседница агентства.

Она отметила, что про обследование раз в месяц дядя рассказывал, когда звонил ей в апреле, но эту информацию она не предавала огласке.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.