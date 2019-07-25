В Генпрокуратуре рассказали о расследовании "третьего дела ЮКОСа"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В рамках "третьего дела ЮКОСа" Генпрокуратура расследует хищение акций компании и отмывание полученных от их продажи денег, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, выступая на официальном интернет-канале " Эфир ". В рамках "третьего дела ЮКОСа" Генпрокуратура расследует хищение акций компании и отмывание полученных от их продажи денег, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, выступая на официальном интернет-канале "".

Он пояснил, что дело расследуется в отношении бывших владельцев, руководителей и работников "ЮКОСа". Его соединили с другим делом — о легализации акций, похищенных Ходорковским и его подельниками у государства с 1995 по 2003 год, а также денежных средств компании на более чем шесть миллиардов долларов.

Куренной напомнил, что по второму делу Ходорковский и совладелец "ЮКОСа" Платон Лебедев были осуждены. Но компании, на которые были оформлены акции, начали разбирательства в зарубежных судах и требуют взыскать с России более 120 миллиардов долларов.

"Похищенные и отмытые средства аккумулированы Ходорковским и членами возглавляемой им организованной группы за рубежом, в том числе в США, Великобритании, Ирландии и других государствах", — рассказал Куренной.

Он отметил, что Генпрокуратура много раз направляла запросы, в которых просила предоставить сведения о движении этих средств и наложить на них арест, но все они остались без удовлетворения или даже без ответа.

"Истцы также всяческим образом уклоняются от исполнения требований суда Нидерландов раскрыть эту информацию", — заявил Куренной.