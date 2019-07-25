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РИА Новости

Правительство выделит 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство выделит 13 регионам 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что размер доплат связан с уровнем прожиточного минимума в регионе для пенсионеров, общероссийский уровень составляет в этом году 8846 рублей.
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"Если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату к пенсии, таким образом, доход пожилых людей увеличивается", — пояснил премьер.
По словам Медведева, в 13 регионах размер прожиточного минимума пенсионера выше общероссийского, потому что там "просто дороже жизнь".
"Чтобы повысить доходы пенсионеров, в законодательство были внесены изменения, с апреля этого года установлен новый порядок подсчета дохода, то есть общей суммы материального обеспечения пенсионера. И для выплаты региональных социальных доплат потребовались дополнительные средства", — сообщил Медведев.
Он подчеркнул, что принятое решение позволит увеличить доход почти 445 тысяч неработающих пенсионеров.

"Устранение несправедливости"

Пересчитать надбавки к пенсиям решили после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства поручил "немедленно устранить" несправедливость, возникшую при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату.
Президент отметил, что власти должны сначала доводить пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого индексировать ее.
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