Правительство выделит 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство выделит 13 регионам 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что размер доплат связан с уровнем прожиточного минимума в регионе для пенсионеров, общероссийский уровень составляет в этом году 8846 рублей.

"Если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату к пенсии, таким образом, доход пожилых людей увеличивается", — пояснил премьер.

По словам Медведева, в 13 регионах размер прожиточного минимума пенсионера выше общероссийского, потому что там "просто дороже жизнь".

"Чтобы повысить доходы пенсионеров, в законодательство были внесены изменения, с апреля этого года установлен новый порядок подсчета дохода, то есть общей суммы материального обеспечения пенсионера. И для выплаты региональных социальных доплат потребовались дополнительные средства", — сообщил Медведев.

Он подчеркнул, что принятое решение позволит увеличить доход почти 445 тысяч неработающих пенсионеров.

"Устранение несправедливости"

Пересчитать надбавки к пенсиям решили после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства поручил "немедленно устранить" несправедливость, возникшую при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату.