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РИА Новости

Генпрокуратура назвала самые частые жалобы бизнесменов в России

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские бизнесмены чаще всего жалуются прокурорам на рейдерство, необоснованное уголовное преследование, нарушение правил проверок и административное давление, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
"Вот как выглядит топ-5 тем, с которыми обращаются предприниматели. Первая - неправомерные действия в отношении имущества хозяйствующих субъектов, в том числе проявление рейдерства. Вторая - необоснованное уголовное преследование, заключение под стражу, а также избрание иных мер пресечения. Третья - нарушение порядка предоставления публичных услуг, размещения заказов для публичных нужд", - заявил Куренной в передаче на ведомственном интернет-канале "Эфир".
Четвертой самой распространенной жалобой стало нарушение порядка проведения проверок, а пятой – "необоснованное принятие мер административного принуждения".
Ежегодно, рассказал Куренной, прокуроры отклоняют до 40% предложенных контролерами внеплановых проверок.
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"Только в 2018 году это позволило предупредить незаконное вмешательство в деятельность 15 тысяч предпринимателей. Благодаря прокурорскому вмешательству в 2018 году признаны незаконными и отменены результаты 874 мероприятий по контролю", - заявил представитель Генпрокуратуры.
При этом за грубые нарушения законодательства о государственном и муниципальном контроле свыше трех тысяч должностных лиц подвергли административным взысканиям, заключил Куренной.
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Александр КуреннойГенеральная прокуратура РФРоссияЭкономика
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