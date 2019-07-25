Генпрокуратура назвала самые частые жалобы бизнесменов в России

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские бизнесмены чаще всего жалуются прокурорам на рейдерство, необоснованное уголовное преследование, нарушение правил проверок и административное давление, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Вот как выглядит топ-5 тем, с которыми обращаются предприниматели. Первая - неправомерные действия в отношении имущества хозяйствующих субъектов, в том числе проявление рейдерства. Вторая - необоснованное уголовное преследование, заключение под стражу, а также избрание иных мер пресечения. Третья - нарушение порядка предоставления публичных услуг, размещения заказов для публичных нужд", - заявил Куренной в передаче на ведомственном интернет-канале "Эфир"

Четвертой самой распространенной жалобой стало нарушение порядка проведения проверок, а пятой – "необоснованное принятие мер административного принуждения".

Ежегодно, рассказал Куренной, прокуроры отклоняют до 40% предложенных контролерами внеплановых проверок.

"Только в 2018 году это позволило предупредить незаконное вмешательство в деятельность 15 тысяч предпринимателей. Благодаря прокурорскому вмешательству в 2018 году признаны незаконными и отменены результаты 874 мероприятий по контролю", - заявил представитель Генпрокуратуры.