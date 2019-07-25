Незарегистрированный кандидат в МГД Соболь планирует прибыть на допрос в СК

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь планирует прибыть на допрос в Следственный комитет, сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Сустин.

"Я уже еду в Следственный комитет, Любовь планирует появиться там после завершения заседания в избиркоме", - сказал адвокат.

Соболь ранее написала в Twitter, что, вероятно, "не дойдет" до СК, поскольку допрос должен состояться в 10.00, а заседание комиссии по ее апелляции на недопуск на выборы в Мосгордуму - в 11.00.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК РФ, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".

Несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома 14 июля провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.

Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники акции начали скандировать лозунги и отказались уходить из сквера. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить там палаточный лагерь. По итогам полиция задержала 25 человек.