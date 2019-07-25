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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в МГД Соболь планирует прибыть на допрос в СК

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь планирует прибыть на допрос в Следственный комитет, сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Сустин.
"Я уже еду в Следственный комитет, Любовь планирует появиться там после завершения заседания в избиркоме", - сказал адвокат.
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14 июля, 11:15
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Соболь ранее написала в Twitter, что, вероятно, "не дойдет" до СК, поскольку допрос должен состояться в 10.00, а заседание комиссии по ее апелляции на недопуск на выборы в Мосгордуму - в 11.00.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК РФ, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома 14 июля провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.
Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники акции начали скандировать лозунги и отказались уходить из сквера. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить там палаточный лагерь. По итогам полиция задержала 25 человек.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
24 июля, 18:45
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