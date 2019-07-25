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РИА Новости

Племянница Скрипаля заявила, что он с мая не звонил родным

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПлемянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
© РИА Новости / Владимир Песня
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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Семья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля ждала звонка от него на день рождения его матери 24 июля, но он не позвонил – последний раз он связывался с родными в мае, сообщила РИА Новости в четверг племянница Скрипаля Виктория Скрипаль.
Ранее Виктория сообщала РИА Новости, что с момента инцидента в Солсбери дядя звонил ей дважды – в апреле и в мае. При этом в мае он не смог дозвониться и оставил сообщение на автоответчике. По словам Виктории, она передала записи разговоров в СК России.
"Пока больше нет. Вчера ждали, что позвонит, поздравит мать с днем рождения, но нет, не звонил", - ответила Скрипаль на вопрос, связывался ли ее дядя с семьей с мая.
Она отметила, что матери Скрипаля Елене Яковлевне 24 июля исполнился 91 год.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
19 июля, 22:26
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
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Сергей СкрипальЛондонВ мире
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