Племянница Скрипаля заявила, что он с мая не звонил родным

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Семья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля ждала звонка от него на день рождения его матери 24 июля, но он не позвонил – последний раз он связывался с родными в мае, сообщила РИА Новости в четверг племянница Скрипаля Виктория Скрипаль.

Ранее Виктория сообщала РИА Новости, что с момента инцидента в Солсбери дядя звонил ей дважды – в апреле и в мае. При этом в мае он не смог дозвониться и оставил сообщение на автоответчике. По словам Виктории, она передала записи разговоров в СК России.

"Пока больше нет. Вчера ждали, что позвонит, поздравит мать с днем рождения, но нет, не звонил", - ответила Скрипаль на вопрос, связывался ли ее дядя с семьей с мая.

Она отметила, что матери Скрипаля Елене Яковлевне 24 июля исполнился 91 год.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.