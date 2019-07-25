В Крыму посоветовали Киеву вместо создания автономии достать с неба Луну

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом сумасшедшего намерение украинских властей создать "национальную автономию" в Крыму, посоветовал вместо этого поставить перед собой задачу достать Луну с неба.
Ранее советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что Украина при Владимире Зеленском вернется к вопросу о включении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" в Крыму.
"Это нельзя по-другому воспринимать, как бред сумасшедшего со стороны нынешних властей Украины. Фейк и пустое сотрясение воздуха. Вместо создания какого-либо национально-территориального образования в Крыму украинским властям стоит лучше поставить перед собой задачу достать Луну с неба", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Крым является неотъемлемой частью России, никакие государства не вправе распоряжаться ее территорией.
"В Крыму обеспечиваются в полном объеме равные права всех национальностей. Навязывание в Крыму какой-то автономии – это грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства. Попытки Киева разыграть национальную карту в Крыму обречены на провал", - сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".