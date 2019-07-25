Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Москву на следующей неделе придет резкое похолодание, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
По его словам, в пятницу и субботу в столице ожидается теплая и ясная погода, а температура воздуха превысит климатическую норму и достигнет 26-29 градусов.
Однако уже в воскресенье в Московский регион начнет прорываться холодный фронт, температура опустится до 18 градусов.
В течение следующей недели москвичей ожидают сильный ветер и дожди, а температура снизится до десяти градусов.
"Этот процесс называется ультраполярным вторжением", — пояснил Тишковец.
Как ранее рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, при ультраполярном вторжении самыми холодными бывают первые дни, то есть понедельник и вторник.
В свою очередь, в Гидрометцентре накануне сообщили, что в конце недели север европейской части России окажется во власти холодного воздуха с Северного полюса, температура понизится, местами возможен снег.
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