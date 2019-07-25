Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Москву на следующей неделе придет резкое похолодание, сообщает телеканал " В Москву на следующей неделе придет резкое похолодание, сообщает телеканал " Звезда " со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, в пятницу и субботу в столице ожидается теплая и ясная погода, а температура воздуха превысит климатическую норму и достигнет 26-29 градусов.

Однако уже в воскресенье в Московский регион начнет прорываться холодный фронт, температура опустится до 18 градусов.

В течение следующей недели москвичей ожидают сильный ветер и дожди, а температура снизится до десяти градусов.

"Этот процесс называется ультраполярным вторжением", — пояснил Тишковец.

Как ранее рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, при ультраполярном вторжении самыми холодными бывают первые дни, то есть понедельник и вторник.