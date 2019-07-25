Ученые рассказали о новой опасности кофе для беременных женщин

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Употребление больших количеств кофе во время вынашивания ребенка может привести к повреждению печени плода и к появлению серьезных задержек в его развитии. Об этом пишут ученые в . Употребление больших количеств кофе во время вынашивания ребенка может привести к повреждению печени плода и к появлению серьезных задержек в его развитии. Об этом пишут ученые в Journal of Endocrinology.

"Наши опыты показывают, что кофеин влияет на развитие зародыша далеко не благотворным образом. Конечно, эти выводы необходимо подтвердить в ходе наблюдений и за людьми, однако я не рекомендовал бы женщинам пить кофе во время беременности", — рассказывает Иньсянь Вэнь (Yinxian Wen) из университета Уханя (Китай).

В последние годы ученые начали активно изучать то, как различные обыденные продукты питания, в том числе и кофе, влияют на здоровье человека и на работу его организма. К примеру, биологи достаточно давно считали, что употребление кофе и других кофеиносодержащих напитков может негативно влиять на работу сердца у людей с аритмией, однако длительные наблюдения за здоровьем нескольких тысяч "сердечников" показали, что это не так.

Еще больше споров и опасений вызывает то, как кофеин и прочие компоненты бодрящего напитка влияют на здоровье беременных женщин. С одной стороны, ученые не нашли никаких свидетельств того, что употребление больших количеств кофе снижает IQ ребенка, а с другой – открыли намеки на то, что кофеин может замедлять рост плода и способствовать его раннему выходу на свет.

Вэнь и его коллеги открыли еще один негативный пример того, как кофе влияет на беременность, наблюдая за жизнью нескольких десятков беременных крыс, получавших большие или умеренные количества кофеина вместе с пищей во время вынашивания плода.

Подобным образом ученые пытались проверить, действительно ли кофе затормаживает развитие ребенка, вызывает выкидыши или приводит к его рождению недоношенным. Для этого ученые не только кормили грызунов большими количествами кофеина, эквивалентными трем и девяти чашкам кофе в день, но и следили за изменениями в работе организма будущих матерей, а также их будущего потомства.

Эти опыты подтвердили, что большие дозы кофе действительно способствуют уменьшению массы плода и замедляют скорость его развития. Вдобавок, китайские биологи открыли еще один новый эффект, который ученые не ожидали изначально увидеть.

"Мы выяснили, что кофеин заставляет организм будущей матери вырабатывать большие количества стрессовых гормонов. Эти вещества блокируют работу гормона роста IGF1 в печени их будущих детенышей. Она восстанавливается и ускоренно растет после их выхода на свет, однако этот форсированный рост способствует развитию жировой болезни печени", — продолжает ученый.

Это, в частности, проявлялось в том, что детеныши самок, употреблявших большие количества кофеина во время беременности, заметно чаще страдали от цирроза печени и других нарушений в ее работе в преклонные годы жизни. Это было характерно как для больших, так и малых доз кофе.