В ЦНИИТОЧМАШ создадут центр испытаний изделий для Арктики

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Центр для испытания оборудования и изделий, которые будут эксплуатироваться в условиях крайнего Севера, создадут на базе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех), сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
На базе ЦНИИТОЧМАШ уже прошли исследовательские испытания наручных механических часов "Ракета-Полярные", изготовленных на Петродворцовом часовом заводе "Ракета". В ходе испытаний проверялась прочность образца к воздействию вибрации, удара, работоспособность при разной температуре.
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"Прошедшие исследовательские испытания - начало работы по созданию на базе института сертификационного центра для испытаний оборудования, материалов и аксессуаров, которые будут эксплуатироваться в условиях крайнего Севера. Для создания подобного центра у нас есть все – и соответствующее оборудование, и наработанные методики, и высококлассные специалисты", - сказал заместитель генерального директора АО "ЦНИИТОЧМАШ" по инновационному развитию Борис Рапопорт, которого цитирует пресс-служба.
Комплекс климатических и механических испытаний ЦНИИТОЧМАШ позволяет отслеживать воздействие различных факторов на аппаратуру, приборы, устройства и оборудование военного и иного назначения. Камера отрицательных температур может воспроизводить температуру до минус 60 градусов, камера повышенной температуры и высокой влажности – до плюс 80 градусов при относительной влажности до 100%. Двухкомпонентная вибрационная установка воспроизводит ускорение до 8 м/с², реактивная центрифуга "Вихрь" – до 5000 м/с², а пневматическая установка "Старт-М" – до 120000 м/с². В акустической камере интенсивность шума может достигать 140 Дб, что соответствует звуку взлетающего реактивного самолета, а в камере динамического воздействия песка и пыли концентрация пылевой смеси доходит до 5 г/м³ при скорости воздушного потока 10-15 м/с.