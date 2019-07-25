В ЦНИИТОЧМАШ создадут центр испытаний изделий для Арктики

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Центр для испытания оборудования и изделий, которые будут эксплуатироваться в условиях крайнего Севера, создадут на базе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех), сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

На базе ЦНИИТОЧМАШ уже прошли исследовательские испытания наручных механических часов "Ракета-Полярные", изготовленных на Петродворцовом часовом заводе "Ракета". В ходе испытаний проверялась прочность образца к воздействию вибрации, удара, работоспособность при разной температуре.

"Прошедшие исследовательские испытания - начало работы по созданию на базе института сертификационного центра для испытаний оборудования, материалов и аксессуаров, которые будут эксплуатироваться в условиях крайнего Севера. Для создания подобного центра у нас есть все – и соответствующее оборудование, и наработанные методики, и высококлассные специалисты", - сказал заместитель генерального директора АО "ЦНИИТОЧМАШ" по инновационному развитию Борис Рапопорт, которого цитирует пресс-служба.