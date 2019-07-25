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РИА Новости

В ЕС не знают, где находятся 2,5 тысячи уехавших в Ирак и Сирию боевиков

Вчера, 12:25
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Власти ЕС не знают, где находятся порядка 2,5 тысячи боевиков, ранее покинувших европейские страны и уехавших в зоны конфликтов, заявил еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг.
"По нашим оценкам, 5,5 тысячи иностранных боевиков покинули европейские страны, чтобы отправиться в зоны конфликта в Ираке и Сирии. Из них две трети – это мужчины, четверть – женщины", - заявил он, выступая на комитетских слушаниях в Европарламенте.
Он также заявил, что, по предварительным оценкам, 1,4 тысячи были ликвидированы. "Тут очень трудно быть абсолютно точными, но мы думаем, что по меньшей мере 1,4 тысячи были уничтожены, но это число может быть больше", - сказал он.
При этом, согласно данным, которые предоставили страны ЕС, порядка 1,6 тысячи боевиков вернулись. "Таким образом, еще 2,5 тысячи остаются неучтенными, мы не знаем, где они находятся. Они все еще могут быть в зонах конфликтов, возможно, в других", - добавил еврокомиссар.
Он также сообщил, что в регионе могут находиться 1,4 тысячи детей, у которых по меньшей мере один родитель имеет гражданство ЕС.
Хомс, Сирия
14 июля, 14:51
СМИ: в Сирии боевики вывели из строя газопровод в провинции Хомс
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