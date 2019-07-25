Матвиенко: закон об электронной почте пройдет общественное обсуждение

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Внесенный сенаторами в Госдуму закон, предусматривающий использование в РФ электронной почты только зарегистрированными пользователями и запрещающий пересылку запрещенной в России информации, не будет приниматься "автоматически", он пройдет широкое общественное обсуждение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Могу вас заверить, что как и любой другой закон, затрагивающий такую чувствительную сферу, этот закон не будет приниматься автоматически. Пока это законопроект, и он, безусловно, пройдет широкое общественное обсуждение", - сказала она.