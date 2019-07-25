Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T12:25Z
https://ria.ru/20190725/1556864884.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153077/98/1530779871_0:9:1550:881_1036x0_80_0_0_de86299bb64b8ad3d66649e2a4d624f7.jpg
РИА Новости

Матвиенко: закон об электронной почте пройдет общественное обсуждение

Вчера, 12:25
281
© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Внесенный сенаторами в Госдуму закон, предусматривающий использование в РФ электронной почты только зарегистрированными пользователями и запрещающий пересылку запрещенной в России информации, не будет приниматься "автоматически", он пройдет широкое общественное обсуждение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Могу вас заверить, что как и любой другой закон, затрагивающий такую чувствительную сферу, этот закон не будет приниматься автоматически. Пока это законопроект, и он, безусловно, пройдет широкое общественное обсуждение", - сказала она.
E-mail
23 июля, 15:07
Сенаторы предложили идентифицировать пользователей электронной почты
Матвиенко отказалась пока рассказать о своём отношении к этому проекту, отметив, что у неё ещё не было времени ознакомиться с его текстом.
740011
Обсудить 2
Валентина МатвиенкоРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Против России развязана грубая информационная война, заявила Матвиенко
РИА
Новости
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США рассматривают введение санкций против России из-за Венесуэлы
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 21 марта 2017
Матвиенко заявила о недопустимости санкций на товары первой необходимости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко прокомментировала идею изменения избирательного законодательства
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин поручил создать системы мониторинга гидротехнических сооружений
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков
Члены избиркома в Закарпатье отравились оливье и не могут подсчитать голоса
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Курьер сервиса доставки еды Яндекс.Еда
Арбитраж Москвы отказался рассматривать претензии "Яндекс.Еды" к полиции
СМИ: Анкара нанесла удар по организаторам убийства дипломата в Эрбиле
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Выборы в Раду не соответствовали международным нормам, заявила Матвиенко
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Глава МЧС проверит готовность к защите от паводка на Дальнем Востоке
Омский бизнесмен обманул банки на 561 миллион рублей
Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Лента новостейМолния