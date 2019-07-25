Бокситогорск кардинально преобразился ко Дню рождения Ленобласти

С. – ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил "столицу" Ленобласти на готовность к празднованию 92 лет со дня основания области и остался доволен результатом.

Об этом глава региона написал у себя на официальной странице в одной социальной сетей.

Несколько лет назад главой региона было принято решение отмечать День рождения области каждый год в разных областных городах. В рамках подготовки к празднику это позволяет ежегодно вливать финансовые и организационные ресурсы региона в ремонт, реконструкцию и благоустройство одного из районных центров. В этом году, за неделю до праздничной даты, губернатор посетил Бокситогорск, который станет центральной площадкой для проведения торжества 3 августа.

Как отметил Дрозденко, благодаря такой мере, в городе проведен капитальный ремонт 37 многоквартирных домов, где было выполнено 49 видов работ на общую сумму 377 миллиона рублей и на данный момент большинство объектов завершены на 80 и более процентов. Также уже проведена реставрация общеобразовательной школы, дома культуры и спортивного комплекса. Также реконструировали объекты энергетики, в частности, завершены работы по ремонту магистральной тепловой сети.

"Люди не зря назвали этот проект "Новый Бокситогорск". Город готовится и принимает праздник, а обновленные дома, улицы, другие объекты остаются и меняют качество жизни. Пожалуй, такого масштабного обновления город не видел много десятков", - написал у себя на странице Дрозденко.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, особое внимание при проверке готовности города Александр Дрозденко уделил стадиону спорткомплекса, где пройдут основные торжества. На его благоустройство было выделено более 201 миллиона рублей. Средства пошли на установку убирающихся защитных козырьков над трибунами. Кроме того, работы на всех объектах, которые будут непосредственно задействованы на празднике, должны быть завершены 25 июля.