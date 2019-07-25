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РИА Новости

Глава МЧС проверит готовность к защите от паводка на Дальнем Востоке

Вчера, 12:20
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС России вылетел на Дальний Восток для проверки готовности спасателей к защите населенных пунктов от паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Двадцать шестого июля планируется облет Мазановского и Селемджинского районов Амурской области, проверка готовности сил к реагированию в регионах, находящихся под влиянием опасных метеоявлений", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в Благовещенске Евгений Зиничев проведет координационное совещание на территории Дальневосточного Федерального округа, в Комсомольске-на-Амуре планирует осмотреть защитные гидротехнические сооружения.
Представитель ведомства добавил, что в четверг по пути на Дальний Восток министр проведет в Братске совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Во время наводнения в Иркутской области в конце июня погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали почти 39 тысяч жителей.
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МЧСДальний ВостокРоссияОбщество
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