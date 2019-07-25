Глава МЧС проверит готовность к защите от паводка на Дальнем Востоке

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС России вылетел на Дальний Восток для проверки готовности спасателей к защите населенных пунктов от паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Двадцать шестого июля планируется облет Мазановского и Селемджинского районов Амурской области, проверка готовности сил к реагированию в регионах, находящихся под влиянием опасных метеоявлений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Благовещенске Евгений Зиничев проведет координационное совещание на территории Дальневосточного Федерального округа, в Комсомольске-на-Амуре планирует осмотреть защитные гидротехнические сооружения.

Представитель ведомства добавил, что в четверг по пути на Дальний Восток министр проведет в Братске совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области.