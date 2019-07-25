США рассматривают введение санкций против России из-за Венесуэлы

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении России из-за поддержки венесуэльского правительства, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"Что касается России, мы, пожалуй что, еще думаем о том, какие санкции ввести, индивидуальные или секторальные", - заявил он на мероприятии в Вашингтоне, организованном Фондом защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies), отвечая на вопрос, какие меры Вашингтон может принять, чтобы "оказать давление" на Россию и Кубу в связи с их поддержкой венесуэльских властей.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.