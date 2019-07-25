США рассматривают введение санкций против России из-за Венесуэлы

"Что касается России, мы, пожалуй что, еще думаем о том, какие санкции ввести, индивидуальные или секторальные", - заявил он на мероприятии в Вашингтоне, организованном Фондом защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies), отвечая на вопрос, какие меры Вашингтон может принять, чтобы "оказать давление" на Россию и Кубу в связи с их поддержкой венесуэльских властей.