В "Шереметьево" рассказали подробности ЧП с самолетом "Нордвинда"

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обшивка фюзеляжа самолета авиакомпании "Нордвинд" в Шереметьево повредилась при подгоне самоходного трапа, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что это не повлияло на оперативность и качество обслуживания пассажиров.
"В настоящее время пассажиры разъезжаются по местам назначения. Авиакомпания отстранила воздушное судно от полетов для оценки технического состояния", - добавили в пресс-службе.
Авиакомпания выделила резервное судно для следующего рейса в Ереван.
Сейчас выясняются причины инцидента. Свою проверку проведет и московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее "Нордвинд" сообщил, что пострадал Boeing 737-800.