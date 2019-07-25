Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

"Четыре миллиона рублей", — ответил он на вопрос Московского окружного военного суда.

Из этого следует, что семеро задержанных офицеров ФСБ не стали делить добычу поровну.

Оболенский пояснил, что перед ним "был выбор — брать или не брать", он взял и "в этом виноват".

Адвокат Борис Белык рассказал в суде, что его подзащитный вину признал частично, потому что не был посвящен в обстоятельства "операции".

"Его проинструктировал (оперативник Управления "К" Александр. — Прим. ред.) Власов, который стоял у истоков этой операции, и сказал, что нужно обеспечить безопасность. При этом Власов проинструктировал, что никакого оружия и никаких угроз", — заявил он.

По словам Белыка, Оболенский написал на имя следователя заявление, в котором выразил готовность отдать полученные им после операции деньги.

Адвокат утверждает, что о местонахождении еще одной части похищенных денег знает отец арестованного по этому делу сотрудника ФНС, но указать на это место он не может, поскольку попал в больницу с серьезными травмами, отметил защитник.

Обвинение в разбое

О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест. Детали дела не разглашаются, официально известно только, что речь идет о "разбое в особо крупном размере".

Из оглашенных в суде материалов следует, что потерпевший — некий Александр Юрманов, у которого обвиняемые отобрали полученные по расписке в долг 136 миллионов рублей в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина "под видом оперативных мероприятий".

Известно, что двое из арестованных — оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ Александр Власов и Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" — написали явку с повинной и полностью признали вину.

Еще двое "альфовцев" — Владимир Урусов и Роман Оболенский — вину признают частично.

Всего в разбойном нападении, по версии следствия, участвовало не менее девяти человек. Среди них сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.