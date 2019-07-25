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РИА Новости

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Вчера, 12:15
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
"Четыре миллиона рублей", — ответил он на вопрос Московского окружного военного суда.
Из этого следует, что семеро задержанных офицеров ФСБ не стали делить добычу поровну.
Оболенский пояснил, что перед ним "был выбор — брать или не брать", он взял и "в этом виноват".
Адвокат Борис Белык рассказал в суде, что его подзащитный вину признал частично, потому что не был посвящен в обстоятельства "операции".

"Его проинструктировал (оперативник Управления "К" Александр. — Прим. ред.) Власов, который стоял у истоков этой операции, и сказал, что нужно обеспечить безопасность. При этом Власов проинструктировал, что никакого оружия и никаких угроз", — заявил он.

По словам Белыка, Оболенский написал на имя следователя заявление, в котором выразил готовность отдать полученные им после операции деньги.
Адвокат утверждает, что о местонахождении еще одной части похищенных денег знает отец арестованного по этому делу сотрудника ФНС, но указать на это место он не может, поскольку попал в больницу с серьезными травмами, отметил защитник.
17 июля, 13:47
Второй из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написал явку с повинной

Обвинение в разбое

О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест. Детали дела не разглашаются, официально известно только, что речь идет о "разбое в особо крупном размере".
Из оглашенных в суде материалов следует, что потерпевший — некий Александр Юрманов, у которого обвиняемые отобрали полученные по расписке в долг 136 миллионов рублей в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина "под видом оперативных мероприятий".
Известно, что двое из арестованных — оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ Александр Власов и Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" — написали явку с повинной и полностью признали вину.
Еще двое "альфовцев" — Владимир Урусов и Роман Оболенский — вину признают частично.
Всего в разбойном нападении, по версии следствия, участвовало не менее девяти человек. Среди них сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Как следует из оглашенных в военном суде материалов дела, изначально Маргиев давал показания на Оболенского, а после того, как сам стал фигурантом дела, от них отказался.
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
2 июля, 14:57
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
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ФСБ РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Знаменитая подразделения Альфа, гремела в советское время героями. А теперь ворами! ФСБ которое должно бороться с преступниками, сами преступники! Что произошло с 90-х годов, почему все стали такими уродами? Ответ один, все это плоды такого строя, такого правительства и такого руководства!
25 июля, 13:15
Борис Исмаилов
297137645
Дожили. Уже спецслужбы побираются гоп-стопом!
25 июля, 13:19
Р Рыбак Иванов
1581128513
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