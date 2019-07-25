Путин поручил создать системы мониторинга гидротехнических сооружений

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября сформировать системы мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией.

Перечень поручений по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить... формирование системы регулярного мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией. Срок – 1 ноября", - говорится в перечне поручений.

Путин также поручил провести инвентаризацию гидротехнических сооружений.

Кроме того, ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица субъектов РФ.