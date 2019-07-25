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РИА Новости

Путин поручил создать системы мониторинга гидротехнических сооружений

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября сформировать системы мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией.
Перечень поручений по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области опубликован в четверг на сайте Кремля.
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"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить... формирование системы регулярного мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией. Срок – 1 ноября", - говорится в перечне поручений.
Путин также поручил провести инвентаризацию гидротехнических сооружений.
Кроме того, ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица субъектов РФ.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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