Путин поручил создать системы мониторинга гидротехнических сооружений

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября сформировать системы мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией.
Перечень поручений по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить... формирование системы регулярного мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией. Срок – 1 ноября", - говорится в перечне поручений.
Путин также поручил провести инвентаризацию гидротехнических сооружений.
Кроме того, ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица субъектов РФ.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.