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РИА Новости
Медиавойны

Против России развязана грубая информационная война, заявила Матвиенко

Вчера, 12:10
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Против России развязана грубая информационная война, постоянно создаются фейки, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в четверг.
"На фоне таких громких деклараций… свободе слова, о свободе СМИ, о недопустимости нарушений фундаментальных прав человека на получение информации - вот это слова, а жизнь - она другая. А в жизни многие государства не хотят вести диалог, многие государства не хотят слышать другую точку зрения, не хотят аргументированно спорить, если есть другое видение той или иной проблемы. Строго говоря, это мы видим, развязана грубая информационная война против России с ежедневной фабрикацией различного рода фейков", - сказала спикер, комментируя давление на Западе на российские СМИ.
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При этом она подчеркнула, что "Россию никто не может упрекнуть в создании фейковых новостей". По словам спикера, на Западе боятся услышать другую точку зрения.
И RT, и Sputnik - это два очень профессиональных, на мой взгляд, средства массовой информации, которые смело, открыто, честно излагают свою точку зрения", - отметила Матвиенко.
По мнению Матвиенко, зачастую российские СМИ предоставляют альтернативную точку зрению, но это хорошо, так как у читателей и зрителей есть возможность узнать позицию иной стороны и составить собственное мнение.
"Но этого и боятся… Вот они - процветающие махровым цветом двойные стандарты", - резюмировала Матвиенко, упомянув последние случаи блокировки российских СМИ за рубежом и отказа российским журналистам в аккредитации.
Эта тема всегда поднимается на международных парламентских площадках, в рамках двухсторонних контактов, подчеркнула спикер Совфеда.
Она добавила, что некоторые государства открыто говорят, что у них "превалируют только прозападные средства массовой информации", "зачищено информационное поле от каких-либо иных точек зрения", и приглашают российские СМИ активнее работать в других государствах.
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Телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля. В качестве причины отказа один из организаторов конференции - британский МИД - назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.
Эта ситуация возмутила МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова 9 июля заявила, что Россия требует от Лондона за сутки представить конкретные факты, на основании которых им было отказано в аккредитации. Представитель МИД Великобритании на следующий день отказался назвать конкретные причины и не стал комментировать требование МИД России предоставить в течение суток основания для отказа.
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