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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" с 2020 года планирует перейти на метод "альткотельной" в 6 городах

Вчера, 12:10
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Т Плюс" с 2020 года планирует начать работу по методу "альтернативной котельной" в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Оренбурге, Перми и Владимире, следует из релиза компании.

"ПАО "Т Плюс" ведёт переговоры для перехода к новой модели рынка тепла в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Оренбурге, Перми и Владимире с 2020 года", - говорится в релизе.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
Долгосрочный тариф не может превышать эту цифру, но может быть ниже. Он устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населённых пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
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Соответствующие соглашения компания уже подписала с властями Ульяновска и Кирово-Чепецка. Отмечается, что достигнутые договоренности позволят бизнесу существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру Ульяновска и Кирово-Чепецка. По предварительной оценке компании, инвестиции в теплоснабжение Ульяновска составят от 4 до 9 миллиардов рублей в течение 10-15 лет. В Кирово-Чепецке "Т Плюс" сможет в 6 раз нарастить ежегодные вложения в теплосетевое хозяйство – с 31 миллиона рублей в текущем году до 203 миллионов в 2025 году.
"Альткотельная – это лучший вариант для всех. Потребители получают современную инфраструктуру без тарифных скачков, в регион приходят дополнительные инвестиции, а бизнес может планировать на годы вперед", - отметил глава правления "Т Плюс" Андрей Вагнер.
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