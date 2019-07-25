Матвиенко видит основания для оптимизма в отношениях с Украиной

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в Верховную раду есть основания для оптимизма в отношениях России и Украины, но дальнейшее покажет программа, которую станет проводить украинское правительство.

"У нас есть основания для определенного оптимизма, но не более того пока, потому что... мы пока не видим программы действий. И ждем, возможно, такую программу с формированием нового кабинета, нового правительства, и формирование какой-то понятной, ограненной политики, которую будет проводить нынешняя власть, которой украинцы оказали такую поддержку", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.